Caso Pierina Paganelli arrestato il vicino di casa Louis Dassilva

(Di martedì 16 luglio 2024) Svolta neldididella vittima, è statoper l'omicidio della donna, colpita a morte la notte del 3 ottobre scorso nel garage dicon 29 coltellate. La Squadra Mobile di Rimini è arrivata in via Del Ciclamino, a partire dalle 5 di questa mattina, per notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare. L'uomo risulta l’unico indagato per la morte della 78enne.L'arrestoNel disporne l'arresto per omicidio volontario pluriaggravato, il Gip ha ritenuto la sussistenza delle tre aggravanti contestate, ritenendo cheabbia commesso il fatto per futili motivi, agito con crudeltà nei confronti della vittima e per avere approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa.