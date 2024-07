Bis! Nel nome della mia bisnonna Ferrari e il food truck delle tradizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Metti una giovane star dei social e il suo amore per la cucina regionale: ecco che nasce Bis!. Un progetto itinerante dedicato alladel noto influencer Emanuelema anche agli eterni indecisi. Infatti, il motto è: perché scegliere quando puoi fare il bis? A soli 27 anniè riuscito a conquistare migliaia di follower o, come li definisce scherzosamente lui, di "pollower", con la sua genuinità e allegria. Sua grande passione i fornelli, dove si diverte a preparare ricette nuove ma anche legate allevarie regioni. Un amore che ora fa uscire dal mondo digitale proprio attraverso “Bis!“, il furgoncino rosso e giallo che ha come simbolo il volto sorridentecentenaria di Emanuele, in viaggio nel Nord Italia fino al 21 luglio.