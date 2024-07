Benevento Flaica Cub | Violenza di genere in aumento non una novità ma più che mai va affrontata senza tentennamenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni con la pubblicazione del Report della Polizia di Stato che prende in considerazione il primo semestre dell’anno 2024 sulladidenunciata, appare evidente che il trend di fatti violenti è ine che la piaga delladisubita dalle donne non è per niente debellata come qualcuno vuole far credere. Il report della Polizia di stato mette in evidenza purtroppo come siano ini casi didi induzione al matrimonio e costrizione con unpreoccupante del 21%, un fatto che rende sempre più urgente interventi mirati e pronti per assistere le donne.