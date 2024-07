Bagno Santa Maria | super party food&music venerdì 19 luglio

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 16 luglio 2024) Tutto pronto aldi Forte dei Marmi per uno degli eventi più cool e gettonati dell’estate 2024. In uno degli stabilimenti più in dell’intera Versilia, dove ultimamente ha fatto tappa anche Chiara Ferragni, è in programma un weekend tutto da vivere.192024 la data da segnare in agenda: buon cibo, buona musica e tanto divertimento sono garantiti. Perché al(Viale Italico 9, Forte dei Marmi) lo spettacolo è all’ordine del giorno. “Sotto il Cielo di Forte” è l’evento in programma nella serata di19, a partire dalle ore 20. Grande show, Sunset Dinnercon Dj Set e Live Performance. Dress Code della serata? Colorful Chic. Ci sarà da divertirsi un mondo con un evento da sogno, nel lungomare versiliese.