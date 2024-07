Autonomia Differenziata | un' opportunità per l' Italia non una minaccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Negli ultimi mesi, il dibattito sull'ha generato numerose polemiche, soprattutto riguardo ai timori che questa riforma possa penalizzare il Sud rispetto al Nord, rischiando di spaccare ulteriormente l'. Personalmente, ritengo che queste preoccupazioni siano infondate. Provenendo da una regione divisa in due province autonome, ho potuto osservare in prima persona come l'sia un bene per il territorio. Noi, in Trentino, con i soldi delle nostre tasse, siamo riusciti a sovraintendere praticamente a tutti i settori con grande efficacia, dimostrando che una gestione locale delle risorse può portare a risultati straordinari.significa responsabilizzare la politica locale. I politici, dovendo garantire una buona amministrazione per ottenere il consenso dei cittadini, sono incentivati a fare scelte oculate e ad evitare sprechi.