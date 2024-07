Auto in fiamme sulla Pontina | era a rischio esplosione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024) Pomezia, 16 luglio 2024- Stava transitandoviain direzione Pomezia, per iniziare il servizio di vigilanza presso il campo nomadi di Castel Romano, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del G.S.S.U.(Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che, poco dopo le 13, all’altezza del Km 18.00 della strada statale, ha avvistato leda un veicolo fermocarreggiata. Gli agenti si sono prontamente fermati per prestare aiuto al conducente e, nel timore di una possibiledel mezzo con impianto GPL, hanno provveduto nell’immediato a delimitare l’area, tutelando l’incolumità dell’uomo, cittadino di 57 anni, nonché degli altrimobilisti in transito, sollecitando nel contempo l’intervento dei Vigili del Fuoco. La celerità delle operazioni ha permesso di evitare conseguenze ben peggiori, scongiurando lo scoppio del serbatoio GPL.