(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto favorevole alla partecipazione dellaalsullain Ucraina. Durante una conferenza stampa svolta oggi a Kiev dopo i primi colloqui di metà giugno in Svizzera senza Mosca,ha detto:"Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice", ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, sperando che un "piano" per un simile incontro possa essere pronto a novembre. Il presidente ucraino ha poi annunciato un calendario per i lavori preparatori al, che dovrebbe tenersi a novembre. "A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale. Il primo incontro - sulla sicurezza energetica - sarà molto probabilmente in Qatar.