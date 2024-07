Vuelle si lavora per le amichevoli San Sepolcro prima trasferta facile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un buon budget sul tavolo per l’ultimo tassello della squadra: il secondo americano. Pino Sacripanti ha lanciato la rete ed ora occorre attendere che qualche pesciolino abbocchi e si faccia vivo attraverso gli agenti per iniziare una trattativa. Cinque-sei nomi nella rosa del tecnico. Uno dei quali deve anche partecipare alla prossime Olimpiadi. Mentre si attende la trasformazione dei pesci in pane, tutti davanti alla Tv per guardare le performance di Octavio Maretto con la nazionale Under 20. Giocatore sul quale tutto lo staff tecnico – da Sacripanti, Baioni e via a scendere – pare voglia puntare molto. Tanto che questo fattore potrebbe anche andare ad incidere sulla scelta tecnica del secondo americano. Maretto fra le altre cose sta marciando forte con la nazionale.