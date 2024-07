Vannacci vicepresidente dei Patrioti il veto di Le Pen | E’ un problema serve una soluzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non c’è pace per il Generale, appena approdato al Parlamento di Bruxelles nelle file della Lega. Sembrava cosa fatta la sua nomina adel Gruppo dei, fondato dal leader ungherese Orban, di cui il partito di Salvini fa parte insieme ad altre forze sovraniste provenienti da tutta Europa. Invece c’è un intoppo, e non è una cosa da poco. Perché a opporsi alla scelta è il Rassemblement National di Marine Le Pen, ossia il partito che può contare sul maggior numero di deputati nella coalizione. “La nomina aè unper via delle dichiarazioni rilasciate dal Generale”, ha chiarito Jean Paul Garraud, capodelegazione di Rassemblement al Parlamento europeo, prima della riunione del gruppo. “Ne discuteremo, e cercheremo di trovare un’altra“, ha concluso l’esponente francese Il primo a dichiararsi contrario alla scelta diera stato il braccio destro di Le Pen, Philippe Tanguy.