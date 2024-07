Usa Biden parla al Paese contro la violenza Trump è già a Milwaukee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di Stefano Vaccara(STATI UNITI) (ITALPRESS) – In sole 24 ore da quando il rivale Donaldè sopravvissuto ad un tentativo di assassinio sabato pomeriggio, Joeper la terza volta hato domenica sera agli americani, questa volta dall’ufficio ovale della Casa Bianca. Il presidente ha detto alla nazione che ora bisogno tutti “abbassare la temperatura nella nostra politica”. “Non possiamo, non dobbiamo seguire questa strada in America”, ha insistito, in un discorso trasmesso dalle tv in prima serata. “Non c’è posto in America per questo tipo di, per qualsiasi. Punto. Nessuna eccezione. Non possiamo permettere che questavenga normalizzata”.ha detto che si aspetta chee i suoi alleati attacchino il suo record durante la Convenzione repubblicana che inizierà lunedì a, ma ha esortato gli americani a fare un passo indietro da una politica di odio e divisione che porta alla