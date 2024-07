Un posto al sole anticipazioni 15 luglio 2024 | Manuel in difficoltà

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il piccolovivrà momenti di grande paura e angoscia nel corso della puntata di Unalche andrà in onda lunedì 15. Il figlio di Rosa, infatti, subirà ancora una volta la prepotenza e i soprusi di Pasquale e non saprà se informare la madre dell'accaduto., negli ultimi tempi, è stato preso di mira dal ragazzino, soprattutto dopo la decisione di suo zio Eduardo di collaborare con la giustizia ed entrare nel programma di protezione testimoni con Clara e il piccolo Federico. Inoltre, Rosa, dopo aver combattuto contro la malavita organizzata per non essere costretta a lasciare il suo appartamento, ha attirato su di sé l'astio e il risentimento degli abitanti del suo quartiere, i quali hanno perso il denaro che gli aveva promesso Flavio Bianchi per liberare le loro casa e consentirgli di riqualificare il centro storico.