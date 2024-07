Un misterioso trailer di Alien | Romulus in VHS per il SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 15 luglio 2024)avrà uno spazio importante durante il panel 20th Century Studios all’imminente San Diego Comic-Con. Per celebrare la presenza del film alla nota convention, lo studios ha inviato “segretamente” uno specialediin una versione VHS ad alcuni siti specializzati (IGN incluso). Il video è una trovata molto interessante che offre uno sguardo “nostalgico” ad uno dei film più attesi del, ma in generale della stagione cinematografica estiva. San Diego Comic-Con, un assaggio dal programmaè diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.