Trento tre persone sbalzate fuori dalla giostra top spin Tra loro una bambina di 9 anni grave una 22enne

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una sagra si trasforma in tragedia a Borgo Valsugana, nel Trentino. Una ragazza del posto, di 22, è in gravissime condizioni. È sbalzatada unain movimento durante la festa patronale di San Prospero. Un elicottero è intervenuto per trasportate la giovane all’ospedale Santa Chiara di. Laora si trova in rianimazione. Con lei unadi 9e un’altra ragazza, ferite in modo lieve.Leggi anche: Tragedia nel Pontino, incidente tra moto provoca la morte di Ezio Marchetti e di due minorenni La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto domenica sera attorno alle 23. Secondo i carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana, intervenuti immediatamente, ladi tipo “top” ha avuto un guasto meccanico ai sedili.