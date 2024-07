Tor Bella Monaca | Il volto nascosto di Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Case occupate, garage trasformati in alloggi improvvisati, e un diffuso senso di degrado si mescolano con il crescente fenomeno dello spaccio e della criminalità: Torun quartiere della capitale che fa paura. Una zona degradata dove le sette torri che dominano il paesaggio urbano ospitano circa 28.000 abitanti censiti, ma la popolazione reale, a causa delle occupazioni abusive, è probabilmente molto più numerosa. Dei 5.567 edifici presenti dell’edilizia popolare, l’80% è occupato abusivamente e mostra evidenti segni di degrado e abbandono, con facciate scrostate e sporche. Le strade sono disseminate di piccole discariche abusive. Rifiuti di ogni genere, come sacchi di immondizia elettrodomestici, e mobili rotti sono ammassati in ogni angolo, creando un ambiente ostile e malsano.