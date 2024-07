Terminato il maxi-intervento di Acque a Cascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pisa, 15 luglio 2024 -ilsulla fognatura e la depurazione nel comune di. La somma investita è di oltre 15 milioni di euro, mentre sono più di 11 i chilometri delle nuove tubazioni e circa 10mila i cittadini che, in modo diretto o indiretto, beneficeranno degli effetti di questi lavori, con notevoli vantaggi ambientali. Si tratta di unsenza precedenti per il territorio, iniziato nel 2021 e adesso portato a compimento da, gestore idrico del Basso Valdarno, in collaborazione con l’amministrazione comunale. «Ringrazioper la mole dei lavori effettuati sul territorio cascinese e per le migliorie a livello ambientale – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti –. Questi sono gli interventi di cui il cittadino ha meno percezione, per cui è bene rendere noto il massiccio investimento fatto in concomitanza con il nostro mandato.