Serie C girone C prima di campionato 2024 2025 il Crotone affronta sul proprio terreno il Team Altamura

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione in data 25 agosto. L’ufficialità è arrivata dopo il sorteggio del calendario avvenuto lunedi 15 luglio in Firenze presso la sede della Figc sezione Lega Pro. Nesun rinvio dellagiornata come negli anni precedenti e questo dimostra l’idoneita’ delle venti squadre che compongono ilmeridionale. Gli squali dopo il debutto casalingo in Coppa Italia (11 agosto) ed eventuale secondo turno in quel di Catania (18 agosto) torneranno all’Ezio Scida la settimana successiva per evadere ladicontro ilneo promossa dallaD. Primo giorno di settembre (seconda giornata) con ilimpegnato per latrasferta stagionale contro la Cavese (altra neo promossa) ed a seguire doppio turno casalingo con la terza neo promossa Trapani (8 settembre) e Messina (15 settembre).