Russia | Peskov ' sicurezza presidente Putin è ' sempre' rafforzata'

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mosca, 15 lug. (Adnkronos) - Ladelrusso Vladimir, indipendentemente dai tentativi di assassinio di altri leader, e si sta facendo tutto il necessario per garantirla. Lo ha detto il ??portavoce del Cremlino Dmitry, precisando che, "per ovvie ragioni, laè già stata". Rispondendo a una domanda sulla necessità di aumentare le misure di protezione didopo gli attentati alla vita dell'exdegli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro slovacco Robert Fico,ha aggiunto che "la protezione del capo dello Stato è assicurata a un livello appropriato, si sta facendo tutto il necessario, tenendo conto, ovviamente, dell'escalation internazionale delle tensioni in generale".