Produzioni distrutte dai cinghiali Allarme degli agricoltori messi ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Diventa sempre più insostenibile in Lunigiana, riuscire a produrre soprattutto cereali come grano, orzo, mais, senza subire perdite devastanti dalla selvaggina ungulata, in primis i. E’ un grido di dolore quello che arriva ora dal territorio di Licciana Nardi dove un’azienda agricola della zona che possiede 12 ettari (qualcosa come 120mila metri quadrati) recintati con ben 3 fili elettrificati, non riesce a contenere i quotidiani assalti deial grano. "Oggi siamo in procinto di dover mietere il grano, già decimato da una stagione meteo avversa e dai danni causati daiche, pure in pieno giorno, nonostante la protezione elettrica, in un’estensione così grande riescono comunque a trovare un punto in cui passare per fare poi scempio della coltivazione – riporta un portavoce dell’azienda agricola Ricci Maria Teresa di Licciana – e mi rattristo vedere il sacrificio e la fatica dei miei familiari per portare avanti un’attività che, nel migliore dei casi, è giudicata più che marginale, andarsene in fumo.