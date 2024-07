Piazza caldissima per il ’Memorial Bondavalli’ Giannotti dà spettacolo Vinciguerra spietato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una, con le distese dei bar totalmente occupate, per un Memorial Bondavalli da record di pubblico: almeno 800 spettatori hanno gremito la ritrovataSan Propero. Un successo celebrato anche dalla presenza del sindaco Marco Massari e dalla assessora allo sport Stefania Bondavalli, che ha assistito a tutti i match assieme alla dirigenza della Reggiana Boxe. Tutti incontri molto equilibrati, tanti i pareggi. Ma nei match clou di fine serata hanno mostrato il loro talento soprattutto Davide Martelli, Giacomoe Mattia. Ecco il riepilogo dei match. Rosalba Marcone, Elite 70 kg, ha combattuto fino alla fine in un combattimento molto equilibrato ma che l’arbitro ha assegnato all’avversaria; Mihail Dimitriu, Junior 50 kg, ha accorciato continuamente alla distanza in un confronto spettacolare, dove sebbene l’impressione fosse che Mihail conducesse l’incontro (facendo anche contare lo sfidante dopo un bel colpoto), gli arbitri hanno assegnato la parità; Kristian Shevchuk, Junior 66 kg, si è confrontato con un pugile esperto ma grazie al suo bel movimento di tronco e ai suoi ganci fulminei è riuscito a strappare la vittoria; Shota Nastarashvili, Junior 66 kg, ha giocato sulla corta distanza mentre lo sfidante lo aspettava cercando di fregarlo sul tempo: strategia vincente, vittoria al bresciano; Dario Campanile, Elite 57 kg, ha affrontato un bravissimo pugile bolognese in un match tutto giocato sul tempo e molto equilibrato.