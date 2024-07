Per ora impossibile ma poi La soffiata di Procaccini sul voto dell' Ecr a Ursula

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nicola, romano, ex sindaco di Terracina, classe 1976, è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia e presidente del gruppo ECR che prepara il terreno per gli incontri di domani tra Giorgia Meloni evon der Leyen. Sta preparando, intanto, la valigia. Ancora scosso per le notizie sull'attentato a Donald Trump.L'attentato di Pittsburgh è il frutto malatoa polarizzazione, del clima di odio che trasforma i rivali in nemici? Ed è un problema americano? «No. Non è un problema americano. È la demonizzazione, la mostrificazione'avversario. Si fugge dal confronto, dal meritoe questioni e la scappatoia è dipingere l'avversario politico come non umano, come una minaccia per la democrazia. Un nemico da abbattere. E questo è un elemento che nella narrazionee sinistre è onnipresente.