Natale Hjorth scarcerato farà i domiciliari a Fregene La vedova di Cerciello Rega | sconvolta giustizia al contrario

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo 5 anni di galera, Gabriele, va ainella abitazione didella nonna. Il cittadino americano, nei cui confronti i giudici hanno ridotto la pena a 11 anni e 4 mesi nel processo per l’omicidio del vicebrigadiere Mario, sconterà il resto della pena fuori dal carcere. Lo ha deciso la seconda corte di Assise di Appello di Roma accogliendo l’istanza della difesa. GabrielHjort arrestato nel luglio 2019 L’accoglimento della richiesta di misura cautelare degli arrestiper Gabrielè stata presa dalla seconda sezione di corte d’assise d’Appello di Roma in considerazione del “periodo di custodia già sofferto” dal 27 luglio 2019 ad oggi, “pari, pertanto – si legge nel dispositivo -, a quasi la metà della pena complessiva irrogata e non ancora definitiva”.