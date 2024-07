Moody’s conferma | per la Lombardia un rating migliore di quello dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – Secondo l’agenzia statunitense di, Regioneè più affidabile, finanziariamente, rispetto all’Italia. Anche per quest’anno, infatti, la società hato per launBaa2 stabile, meglio dinazionale che si assesta a Baa3 stabile. A dirlo è stato il governatore Attilio Fontana in una conferenza stampa assieme all'assessore al bilancio Marco Alparone e al segretario generale di Giunta Antonello Turturiello. Tra le motivazioni, Moody's indica: un sistema di governance molto forte, che sostiene i risultati finanziari equilibrati, e un sistema sanitario efficiente; la robusta liquidità e il basso profilo di debito, con un indebitamento netto di regione pari solo all'8% dei ricavi operativi; un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale (4,1% A fine 2023 contro il 7,8% per l'Italia); un Pil pro capite significativamente al di sopra della media italiana (intorno al +134%); un'economia ampia e diversificata, che genera il 22% del valore aggiunto nazionale.