La foto-icona di Trump ferito nell’epoca della riproducibilità ‘artificiale’ Anche la verità genera dubbi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non ci piove: questadi Evan Vucci dell’Associated Press è destinata a restare, entrando nell’Olimpo delle icone storiche. Nel male o nel bene, secondo i punti di vista, è un’immagine strepitosa per qualità: momento culminante, composizione, pulizia, drammaticità, essenzialità, simbologia, teatralità. Non è frequente, per unagrafia, diventare un’, infatti quelle che tutti ricordano sono, in fin dei conti, un numero piuttosto limitato. Per fissarsi nell’immaginario collettivo, unadeve contemporaneamente essere d’impatto immediato, di facile decifrazione, senza troppi elementi che distraggano, emotivamente potente e deve legarsi a un fatto o un personaggio già di per sé rilevante. Non a caso la maggior parte di quelle che consideriamo iconegrafiche appartengono ai generi del reportage o del ritratto.