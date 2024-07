Il raid contro Deif non impatta sui negoziati Israele-Hamas per ora

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il recente attacco israeliano miratoMohammed, il capo e mente fondatrice delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam di, ha acceso ulteriori tensioni nella già complessa situazione di Gaza., noto per essere sopravvissuto a numerosi tentativi di assassinio (almeno altri sette, si dice, di cui uno lo scorso anno quando ancora si era in tempo di pace), è una figura chiave nella strategia militare di, rendendo ogni attaccodi lui di estrema importanza sia tattica che simbolica. L’attacco, avvenuto a Khan Yunis (città natale in comune con Yayha Sinwar, capo dei clan intenti anella Striscia di Gaza), rimane avvolto nell’incertezza. Nonostante le dichiarazioni diche affermano chesia sopravvissuto, non sono state fornite prove concrete del suo stato di salute.