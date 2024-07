È ora di iniziare a prepararsi il Prime Day 2024 sta ufficialmente per iniziare e queste sono le migliori offerte già online

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'appuntamento con l'AmazonDayè arrivato. O quasi, ecco, perché tra poche ore avràinizio il consueto evento estivo di sconti, promozioni, occasioni mai-più-senza e via dicendo. Con smartphone, smartwatch, tablet e tutta la tecnologia del caso, ovviamente, ma anche con orologi, sneaker, rasoi elettrici della vita, condizionatori portatili per far fronte al caldo etc. E qualche device Amazon per la casa che sì, è già possibile acquistare in ribasso per dare il via anticipato alla maratona dello shopping. Ma quando inizierà esattamente l'AmazonDay, e quanto durerà? Quali saranno questa volta ledavvero imperdibili? Con calma, vediamo insieme tutto quanto per prepararci al meglio. Quando è l'AmazonDay? E quanto dura? L'AmazonDaysi svolgerà nelle giornate del 16 e del 17 luglio.