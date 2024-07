Dalla fine della guerra alla concorrenza cinese fino alla pace a Gaza | così Trump è già alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donaldè vivo per un paio di centimetri, quelli che distano dal punto in cui è stato colpito da quello che gli avrebbe fatto fare ladi John Kennedy: lo tengano a mente i retroscenisti in servizio permanente effettivo. Ma al netto di questo (e proprio perché l'ex Presidente è ancora tra noi) possiamo dire che il colpo di AR 15 (Armalite Rifle, Design 15) che non l'ha ammazzato lo manda, anzi lo rimanda, dritto, poiché adesso lui escecronaca ed entra nella storia. Siamo cioè già oltre la sfida con Biden (o chi ci sarà al posto suo), siamo già dentro un nuovo mandatoe dobbiamo da subito capire cosa sarà: quindi ci proviamo. Intanto va detto che pur in presenza di aspetti assai criticabili del personaggio (pessimo nelle ore di Capitol Hill, egoriferito e spesso inclinespacconeria da SaloonSergio Leone)gioca pienamente «dentro» la democrazia,faccia di tante anime belle di estrazione liberal.