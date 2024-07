Da Alcaraz a Yamal trionfo per la Spagna dei giovani fuoriclasse Una lezione anche per l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) La domenica del. Laconquista a Berlino per la quarta volta (un record) gli europei di calcio e nello stesso giorno Carlitosvince il suo secondo Wimbledon consecutivo,questo è il quarto slam a soli 21 anni. Vince ladeiche lancia un messaggio a tutto il movimento sportivo internazionale a poco più di dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi. IlDi De La Fuente contro l’Inghilterra In Germania la nazionale di De La Fuente, tecnico federale subentrato a Luis Enrique dopo la disfatta mondiale, batte l’Inghilterra per 2-1 e conquista gli europei con il record di sette vittorie su sette. Una squadra che si raffigura nel volto di, diventato diciassettenne sabato scorso, madi Nico Williams, Cuccurella e tanti altri prodotti del vivaio iberico.