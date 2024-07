Cos’è il Nag Paradox che porta molte coppie a litigare spiegato in un TikTok

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le relazioni di coppia sono spesso complicate da gestire e non sempre è presente cooperazione e complicità tra i partner. Non tutte le relazioni riescono a trovare un equilibrio ideale. Gli squilibri di potere possono emergere, creando tensioni in grado di danneggiare la dinamica della coppia. A tal proposito, è di recente emerso suun video – realizzato dall’educatrice e conduttrice di podcast Laura Danger – che spiega approfonditamente il concetto di Nag. Il Nagsi manifesta quando uno dei partner assume il ruolo di gestore, delegando compiti e prendendo decisioni, mentre l’altro partner lo asseconda completamente, eseguendo i compiti che l’altro – più o meno implicitamente – gli affida. Questa dinamica è più comune di quanto si pensi e spessoa tensioni non riconosciute all’interno della coppia.