Chi è Julien Doré star della serie Panda | un artista con un antenato famoso

(Di lunedì 15 luglio 2024)Dorè, nato il 7 luglio del 1982 ad Ales, è un cantante, musicista e attore francese, attualmente nel cast. Nonostante la sua occupazione primaria sia la musica, il giovane ha un interesse spiccato per tutto ciò che è artistico, infatti disegna le copertine dei propri album. Un’inclinazione nata per questioni familiari;, infatti, al contrario di quanto riporta l’articolo Wikipedia a lui dedicato, è davvero il bis-nipote del noto illustratore Gustave Dorè (1832-1883)nel nostro Paese principalmente a causa delle sue tavole dedicate alla Divina Commedia dantesca.è un papà single con un figlio, nato nel 2021 da una donna di cui non si conosce l’identità e ha anche due cani, Simone e Jean – Marc. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDore? (@jdoreofficiel) Dopo la maturità classica conseguita a cavallo del 2000, e in seguito a una breve esperienza come calciatore nel Gallia Lunel, un piccolo club semiprofessionistico,fonda alcuni piccoli gruppi musicali con amici, restando sempre ai margini del movimento musicale transalpino, fino al 2007, anno in cui partecipa, vincendola, alla quinta edizione di Nouvelle, una sorta di X Factor francese.