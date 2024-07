Calciomercato Milan | avanti tutta su Morata ma non solo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildelruota soprattutto attorno all’attacco. La partenza di Giroud ha lasciato ilLuka Jovi? a prendersi il peso del reparto offensivo dei rossoneri. Serve individuare almeno due nomi per poter rendere quella zona di campo all’altezza delle concorrenti e bisogna farlo a breve, prima che il ritiro entri nel vivo. Adesso che sono terminati gli Europei, la dirigenzaista può lavorare sull’affare Alvaro, obiettivo numero uno dei meneghini già da qualche settimana. A dirlo è Il Corriere dello Sport, che cita però altri nomi su cui ilsembra intenzionato ad insistere per non lasciare al tecnico portoghesedue elementi offensivi. Il primo di questi “altri nomi” è quello di Niclas Füllkrug, seguito da Tammy Abraham, Jhon Duran e Viktor Tsygankov.