Calcio femminile Italia a caccia della vittoria contro la Finlandia a Bolzano per il pass diretto agli Europei 2025

(Di lunedì 15 luglio 2024) A. La Nazionalena diterminerà domani la propria avventura nelle qualificazioni. Le azzurre affronteranno laallo stadio “Druso” di(ore 19.00) e si vogliono a tutti i costi i tre punti. La formazione allenata da Andrea Soncin è attualmente in terza posizione nel Gruppo 1Lega A, dietro a Paesi Bassi e Norvegia, che ha gli stessi punti ma una miglior differenza reti (+2). Battendo le finlandesi, le nostre portacolori conquisterebbe l’accessoalla fase finalerassegna continentale, a prescindere da quello che faranno norvegesi e olandesi. In caso di pari sul rettangolo verde nostrano, la Nazionale dovrà sperare in un successo delle Oranje. In caso contrario, ci saranno da affrontare i temuti playoff.