Cade mentre monta una gru grave un operaio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fermo, 15 luglio 2024 - Stavando una gru in un cantiere nel centro storico di Fermo quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra facendo un volo di circa cinque metri. Sfortunato protagonista dell’incidente sul lavoro è stato undi 57 anni di Monte Urano dipendente di una ditta edile di monturanese che stava operando in via Cesare Battisti. Erano da poco passate le 7,30 di ieri mattina quando l’uomo si è schiantato sul selciato e i suoi colleghi hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo che, dopo aver prestato le prime cure all’e stabilizzato le sue condizioni, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Fermo. Nel frattempo, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, dopo pochi minuti, è atterrata sulla pista dell’ospedale.