Autobianchi e Innocenti | dalla Cina con furore

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – Gli storci Marchi automobilistici,, potrebbero cadere in mani straniere. Sono attualmente di proprietà del Gruppo Stellantis, ma la recente legge sul made in Italy, potrebbe cambiare il futuro di. Secondo la recente legge un marchio storico italiano inutilizzato per almeno 5 anni può essere utilizzato dallo Stato. L'articoloconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .