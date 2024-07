Vacanze Sicure l’allarme di Assogomma e Polstrada | Un’auto su dieci circola con gomme lisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024), ma non troppo. Dalla campagna 2024 di controllo e prevenzione portata avanti dalla Polizia di Stato e supportata dache ha condotto a 10.000 accertamenti sugli pneumatici (preceduti da una formazione specifica per gli agenti) tra maggio e giugno tra Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto è emerso che il 9% delle auto fermatecon. “Eravamo partiti vent’anni fa dalper cento die adesso siamo di nuovo quasi allo stesso livello, nonostante fossimo riusciti a scendere aanni fa al 2,7%: siamo tornati al punto di partenza. È un problema dizza stradale”, lamenta Fabio Bertolotti, direttore. E non è ancora tutto.