Shock anafilattico dopo la puntura di insetto paura per un’escursionista

(Di domenica 14 luglio 2024) Modena, 14 luglio 2024 – Una squadra territoriale della stazione monte Cimone è stata attivata nel primo pomeriggio, per un signora punta da imenottero che le ha causato unolungo il sentiero 431 sul monte Libro Aperto a circa 1700 metri di quota. I tecnici (tra cui un infermiere) si sono diretti verso il punto in cui è avvenuto l’incidente e contestualmente è stato attivato anche EliRavenna che è giunto sul luogo ed ha sbarcato il medico ed il tecnico di elisoccorso: l’equipe ha stabilizzato la paziente che successivamente è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna. Choc: sintomi e cosa fare La paziente, una donna classe 1962 residente a Bologna, è stata così tempestivamente soccorsaessere stata punta dall’: un’operazione che ha evidenziato, ancora una volta, l’efficacia delle operazioni di emergenza in alta quota.