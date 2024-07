Quattro ragazzi morti in un incidente stradale in Irpinia lo schianto contro un muro di cemento | avevano tra i 19 e 21 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024)tra i 19 e i 21sonoin unnella notte in provincia di Avellino. La Mercedes Amg su cui viaggiavano si è scontrata prima con due auto per poi schiantarsi a forte velocitàilinarmato di un’azienda lungo la Statale 90 delle Puglie, vicino a Mirabella Eclano. Isononell’impatto. Il 21enne che guidava l’auto e un altro amico vivevano a Frigento, mentre gli altri due bordo erano di Grottaminarda e Calore di Mirabella. Stando a una prima ricostruzione, iassieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda erano diretti a Calore di Mirabella per prendere un gelato. Gli occupanti dell’altra auto coinvolta hanno subito lievi ferite.