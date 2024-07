Perché i giocatori della Spagna non cantano l’inno|Nazionali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 18:01:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ladi Luis de la Fuente si è presa un posto nella finale di Euro 2024 dopo essere partita dal girone con Italia, Croazia e Albania. Contro gli Azzurri le Furie Rosse hanno vinto 1-0 grazie all’autogol di Calafiori, hanno chiuso il gruppo B a punteggio pieno facendo fuori nella fase a eliminazione diretta Georgia, Germania e Francia. Ora è tempo di finale, nella quale affronterà l’Inghilterra di Southgate: prima del fischio d’inizio ci saranno gli inni nazionali, con una curiosità legata a quello. FRATELLI D’ITALIA, IL TESTO COMPLETO DELL’INNO DI MAMELI PERCHE’ INONL’INNO – Si chiama la Marcha Real, conosciuta anche come Marcha de Granaderos o Marcha Granadera, è stata composta nel 1761 dal musicista spagnolo Manuel De Espinosa, è uno degli inni più antichi d’Europa e uno dei pochi casi in cui non ci sono le parole.