Parla l’avvocata di Angelica Schiatti | Mi sembrava impossibile che Morgan arrivasse a postare una foto davanti casa di lei

(Di domenica 14 luglio 2024) Una lunga intervista quella rilasciata da Maria Nirta, avvocata della cantautricea Fanpage.it. È stata Selvaggia Lucarelli per Il Fatto a raccontare di come per anni la cantante abbia subito minacce e messaggi minatori non solo a lei ma anche al suo compagno Calcutta (Edoardo D’Erme), di comeabbia mandatodi lei nuda in una chat collettiva su Telegram, di come abbia fatto pedinare lei e il fidanzato. Ultima mossa, unascattata a 200 metri dadi: “A meveramentecheunadi. Proprio per verificare ed essere sicura di non scrivere cose inesatte – ovviamente mi riservo di far presente al Magistrato queste circostanze – abbiamo effettuato una verifica ed effettivamente quel guardrail è a 100-200 metri dadi”, le parole delNirta.