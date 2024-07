Mutui i tassi scendono ancora Patuelli | Sempre più convenienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Continua anche a giugno la discesa deideiche stanno tornando particolarmente". Così Antonio, presidente dell’Abi, commenta i dati del Rapporto mensile dell’Associazione bancaria secondo cui il tasso medio sui nuoviipotecari alle famiglie da parte delle banche è diminuito a giugno al 3,56%, rispetto al 3,61% del maggio di quest’anno e al 4,42% di dicembre 2023. Raggiunto perciò il minimo di 18 mesi. Un quadro non dissimile da quello di altri Paesi europei dopo mesi in cui idi mercato avevano iniziato ad anticipare il primo taglio della Bce arrivato a inizio giugno. Più contenuto invece il calo per i nuovi prestiti alle imprese, al 5,25% contro il 5,38% di maggio e il 5,45% di dicembre 2023.