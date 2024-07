Mazzocchi | Ho sempre sognato la maglia del Napoli Vi prometto una cosa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Pasqualeracconta l’emozione del trasferimento ale promette impegno totale. Le parole del difensore su Conte, vivaio e obiettivi della squadra.: “Darò tutto per il”. Emozioni e promesse dal ritiro Dal ritiro di Dimaro, Pasqualeha aperto il suo cuore ai tifosi del, raccontando l’emozione del suo arrivo in azzurro e le promesse per il futuro. “Quando ilmi chiamò, i miei genitori scoppiarono in lacrime“, ha rivelato il difensore, sottolineando il significato profondo di vestire lapartenopea.sul lavoro con Conte e le ambizioni delParlando della preparazione,ha assicurato: “Stiamo lavorando tanto e bene con Conte“. La sua promessa ai tifosi è chiara: garantisce spirito di sacrificio, confidando che “il resto verrà da sé”.