LIVE Djokovic-Alcaraz Wimbledon 2024 in DIRETTA | la finale più attesa Sarà Slam n 25 o n 4?

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladitra Novake Carlos. Ci si gioca una fetta importante di storia del tennis sul Centre Court nella seconda e ultima domanica di gare all’All England Club. Il serbo per battere il record di Roger Federer di 8 titoli ai Championships, lo spagnolo per una doppietta da leggenda nelle prime due finali disputate sui prati londinesi. Entrambi arrivano a questo ultimo atto con alcuni parziali persi, un paio, ben cinquespalmati dal terzo turno in poi. I precedenti dicono 3-2 a favore del serbo, che ha vinto l’ultima epica battaglia sul cemento di Cincinnati, ma che uscì sconfitto proprio nel 2023 sul Centre Court nellache consacrò l’iberico.