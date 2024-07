L’incubo di una tredicenne | Stuprata al villaggio vacanze Indagato un animatore turistico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) MELENDUGNO (Lecce) Molti la celebrano come una delle località più iconiche d’Italia. Torre dell’Orso, sulla marina di Melendugno, nel Leccese, spiagge di sabbia finissima con i Faraglioni di tufo che spuntano dall’acqua turchese, è uno dei paradisi del Salento, meta ogni anno di migliaia di vacanzieri. Un paradiso diventato improvvisamente un inferno per una ragazzina di 13 anni, originaria di Alatri, nel Frosinate, che, dopo aver terminato l’anno scolastico alla scuola media, era andata in vacanza con mamma e zia in un. Qui avrebbe subito una violenza sessuale da parte di undella struttura ricettiva, un ragazzo di appena diciassette anni, residente nel Trevigiano. Il presunto stupro sarebbe avvenuto mercoledì scorso.