La Royal Mail festeggia Dungeons & Dragons

(Di domenica 14 luglio 2024) Laha rivelato l’11 luglio le immagini straordinarie di 14 Francobolli Speciali emessi per celebrare i 50 anni dalla creazione del Gioco di Ruolo più Famoso al Mondo,(D;D). La collezione è stata concessa in licenza dall’azienda leader di giochi e giocattoli Hasbro e dalla sua divisione Wizards of the Coast. D;D è spesso citato come il primo gioco di ruolo moderno e si stima che attualmente ci siano oltre 64 milioni di fan in tutto il mondo. Ed è estremamente popolare nel Regno Unito. Tutti i 14 francobolli della serie sono stati illustrati dall’artista britannico Wayne Reynolds, con 11 delle illustrazioni commissionate appositamente per questa collezione. Reynolds ha già realizzato illustrazioni per vari giochi, manuali e guide di D;D per oltre 20 anni.