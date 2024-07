Garden Nails le unghie tra insetti e fiori per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 14 luglio 2024)rilancia un tema delicato con un occhio di riguardo per la natura, i suoi animali e i suoi colori. Ed è tutto merito delle. Immaginate tutto ciò che potreste trovare di suggestivo in un giardino e poi imprimetelo sulle vostre: da qui prende il via il nuovo tormentone del, approvato naturalmente dalle celebrità e diventato il must della bella stagione su Instagram e TikTok. Tutto ciò è racchiuso nelleda giardino che traggono ispirazione da flora e fauna che in genere popolano la natura nel periodo più caldo dell’anno. Crediti: Envato Elements – VelvetMagFoltissima vegetazione,colorati e animali come farfalle, coccinelle e api diventeranno il vostro punto di riferimento qualora decideste di sperimentare di vostra mano le