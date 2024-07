Due ragazzi inghiottiti dal Brenta | stavano giocando a calcio sulla riva Ha cercato di salvarlo ma…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Duesono statidal fiume, a Campo San Martino, in provincia di Padova, dopo essersi tuffati nelle acque. Secondo i testimoni presenti, i dueinal fiume quando il pallone è finito in acqua. Uno di loro si è tuffato per recuperare la palla, ma è sparito tra le acque. Il secondo ragazzo si è quindi lanciato nelper cercare di, ma dopo un po’ anche lui è stato inghiottito dalla corrente, piuttosto impetuosa in quel punto. Le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri sono partite immediatamente, ma finora non hanno dato esito. Al Mattino di Padova, un residente della zona ha raccontato: “Erano circa le 17.30 quando mi sono accorto di una persona che si è tuffata nelper andare a recuperare un pallone.