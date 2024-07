Decolla la Ss Calcio Ancona Giorni decisivi per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Budget, assetto societario, allestimento della squadra, settore giovanile e centro di allenamento: sonofrenetici per la neonata Società Sportiva, che si sta adoperando velocemente per poter allestire una squadra all’altezza di disputare il prossimo campionato di serie D. Manca l’ufficialità istituzionale della Lega Nazionale Dilettanti ma, come annunciato già dal sindaco della città dorica, Daniele Silvetti, la squadra biancorossa ha completato tutti i passaggi necessari per l’iscrizione in sovrannumero nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Dopo aver ufficializzato presidente (Vincenzo Guerini) e allenatore (Massimo Gadda), è stato messo su bianco sul budget da spendere per il prossimo mercato, che dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro: una cifra consistente per il campionato di quarta serie, segno di come ci sia la volontà di tornare tra i professionisti il prima possibile.