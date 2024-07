Cosa sappiamo dell’attentato a Trump Fatti e disinformazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) C’è l’immagine scattata da Evan Vucci di Associated Press in cui di Donaldalza il pugno destro al cielo, sanguinante da un orecchio appena colpito di striscio da un proiettile che avrebbe dovuto e potuto ucciderlo. C’è quella del fotografo Doug Mills del New York Times che immortala la traccia di quel proiettile mentrearringa la folla di Butler, cittadina da 12mila abitanti nella parte occidentale della Pennsylvania. Ci sono i due testimoni che raccontano alla BBC di aver visto tutto, compreso come il Secret Service abbia “fatto saltare le cervella” a “quello” che ha sparato. C’è una serie infinita di video che sostengono la teoria complottista: Matthew Crooks, ventenne di Bethel Park (sempre in Pennsylvania), individuato dall’Fbi come l’uomo che ha cercato di uccidere(al momento della stesura di questo articolo ancora senza movente individuato) durante il comizio di Butler poche ore fa, è stato lasciato agire prima di intervenire.