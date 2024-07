Boxe in lutto Bilal Boussadra ci ha lasciato | era una giovane promessa del pugilato italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilpiange la scomparsa deldellatricolorre che recentemente aveva vinto il tricolare under 22. Ilirpino praticava la nobile arte a Mirabella Eclano sotto la guida del maestro Sandro Froncillo e aveva acquisito la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno (è nato nel Bel Paese da genitori di origini marocchine). Ilatleta frequentava il Liceo Scientifico Enrico Fermi a Sturno e purtroppo ci hanella notte insieme agli amici Anthony Roy Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera. I quattro ragazzi sono rimasti purtroppo vittime di un terribile incidente stradale, avvenuto in località Passo di Mirabella nel territorio del comune di Mirabella Eclano (in provincia di Avellino).