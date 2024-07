Asst Bergamo Est in tre anni in arrivo 260 tra dirigenti medici infermieri e tecnici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) Seriate. Duecentosessanta professionisti della sanità, tra, innel giro di tre. La direzione strategica dell’Est venerdì 12 luglio ha incontrato, al Teatro Aurora di Seriate, i 103 Sindaci dell’area di competenza territoriale dell’Azienda per rafforzare le sinergie esistenti e potenziare le rispettive competenze, con l’intento di essere presenti e valorizzare le specificità di ogni ambito territoriale. L’incontro, organizzato anche per conoscere i 30 sindaci neoeletti, è stato l’occasione per presentare le progettualità sanitarie e sociosanitarie che coinvolgeranno l’e le amministrazioni, creando una collaborazione che consenta un’integrazione attiva e proficua tra istituzioni, con l’unico scopo condiviso di promuovere il benessere dei cittadini.