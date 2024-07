Alcaraz concede il bis batte Djokovic ed è ancora re di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlosè di nuovo, come lo scorso anno, il re di. Il 21enne spagnolo ha vinto il singolare maschile degli «Championships», terza prova stagionale del Grande Slam, andata in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra,ndo in una finale a senso unico il serbo Novakcol punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4). Il tennista nato a Murcia, numero 3 del mondo e del seeding, ha letteralmente dominato l'atto conclusivo del torneo, piegando il 37enne di Belgrado, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, in circa due ore e mezza di gioco. Unico brivido del match sul 5-4 al terzo set in favore di, il quale ha sciupato sul suo servizio ben tre match-point (era avanti per 40-0). Poi lo spagnolo ha chiuso il set e il match al tie break.